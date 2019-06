Expresso: Bolsonaro chama Macri de ‘irmão’, Neymar perde campanha e modelo depõe à polícia

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) está em Buenos Aires, onde se encontrou com o presidente argentino, Maurício Macri, para uma agenda econômica em apoio ao candidato à reeleição na corrida presidencial do país. Ao discursar, Bolsonaro chamou Macri de “irmão” e pediu “mais razão e menos emoção” na eleição argentina.

Enquanto isso, em território brasileiro, Najila Trindade Mendes Souza, a modelo que acusa o atacante Neymar de estupro, presta depoimento à polícia nesta tarde em São Paulo. E o craque da seleção do técnico Tite, cortado da Copa América por uma lesão no tornozelo, nega a acusação, mas perdeu mais um contrato de publicidade. O editor de Esportes do Estado, Robson Morelli, comenta o assunto.

Na Câmara, o presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse que os governadores precisam “calçar sandália da humildade” para pedir para que os parlamentares mantenham Estados e municípios na proposta. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 6. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

