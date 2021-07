Expresso: Bolsonaro considera não haver Eleição em 2022

Técnico do Ministério da Saúde, William Amorim Santana aponta à CPI da Covid erros em documento de importação da vacina Covaxin, sob suspeita de corrupção. Ele ainda firmou que sua atuação se restringe a analisar invoices e pedir a abertura da licença de importação. William destacou que não atuou na “negociação ou celebração do contrato”. “Tampouco estive presente em quaisquer reuniões ou encontros nessa temática”.

Com o avanço da vacinação, os Estados brasileiros não registram tendência de alta nas mortes por Covid-19 pela primeira vez neste ano, mas a Fiocruz alerta que a transmissão ainda é elevada. Dados abrangem período de 20 de junho a 3 de julho.

E ainda: presidente Jair Bolsonaro em silêncio sobre suspeita de corrupção, mas com ameaças às eleições. E a liberação do Maracanã para 6,5 mil torcedores na final da Copa América. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, dia 9, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.