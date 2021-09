Expresso: Bolsonaro critica apoiadores que o atacam por recuo

Criticado por apoiadores por divulgar uma nota em que sinaliza um recuo em relação às ameaças ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro justificou a publicação do documento como uma espécie de antídoto à alta do dólar e ao preço dos combustíveis. Ao conversar com simpatizantes, na entrada do Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira, 10, pediu que quem o ataca pela mudança de postura leia a nota com calma antes.

O recuo do presidente empolgou o mercado financeiro no fim da tarde desta quinta-feira, 9, mas pouco deve mudar o clima para avanço da agenda econômica no Congresso Nacional. Além disso, os agentes celebraram a trégua entre os poderes, mas não tiraram o olho dos “problemas reais” do Brasil, como a inflação, que com o resultado divulgado hoje pelo IBGE já beira os dois dígitos. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a decisão de Bolsonaro de fazer acenos ao ministro Alexandre de Moraes, até então seu alvo preferencial de ataques e a quem já chamou de “canalha”, é vista no Congresso Nacional como uma jogada de risco.

E ainda: a desmobilização de protestos de caminhoneiros bolsonaristas e os 20 anos dos atentados terroristas de 11 de Setembro. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

