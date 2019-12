‘Expresso’: Bolsonaro defende filho Flávio, Maia diz não à CPMF e Trump ironiza impeachment

O presidente Jair Bolsonaro reage à operação da Polícia Federal contra um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido), com insinuação sobre o envolvimento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), no caso. E, em café da manhã com jornalistas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), diz que a resposta da Casa será “não” à ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, de criar um imposto nos moldes da antiga CPMF.

Acompanhe ainda: o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o caso do goleiro Jean, do São Paulo, preso nos Estados Unidos acusado de agredir a mulher. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 19. Clique no player acima.

