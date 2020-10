Expresso: Bolsonaro descarta compra de vacina chinesa; filme novo na Itália com aval do Papa; e sabatina de Kassio Nunes

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que mandou “cancelar” o protocolo de intenções assinado nesta terça-feira, 20, pelo Ministério da Saúde para a aquisição de 46 milhões de vacinas da farmacêutica chinesa Sinovac. Bolsonaro destacou que está “perfeitamente afinado com o Ministério da Saúde trabalhando na busca de uma vacina confiável”.

E ainda: a sabatina de Kassio Nunes para uma vaga no STF. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

