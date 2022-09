Expresso: Bolsonaro discursa em tom de campanha na ONU

No discurso que abre a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro fez referências ao seu governo, introduzindo a fala com críticas ao PT. Bolsonaro também exaltou o agronegócio e tratou o País como referência de sustentabilidade e defesa do meio ambiente. O discurso do presidente foi, em boa parte, voltado para o público interno, direcionado para as eleições, com acenos também para a comunidade internacional.

Partidos repassaram ao menos R$ 5,8 milhões do fundo eleitoral para candidatos “fantasmas”. O dinheiro público caiu na conta de políticos que, a 12 dias das eleições, praticamente não fizeram campanha, não usaram as redes sociais para divulgar seus nomes, não distribuíram santinhos, são neófitos ou tiveram votação pífia em disputas passadas. Mas, mesmo assim, receberam acima da média dos concorrentes. A verba também foi parar em empresas que não entregaram os serviços e bancou despesas de outros postulantes.

E ainda: a busca pelo voto útil no primeiro turno da eleição presidencial e a pequena procura pela vacina contra a paralisia infantil. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.