Expresso: Bolsonaro e a Mega da Virada, ataque à produtora do Porta dos Fundos e pedido do Papa

Após passar cerca de uma hora no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro resolveu testar a sorte e apostar na Mega da Virada na manhã desta quinta-feira, 26. Ele disse que fez “dois joguinhos só”, mas não quis revelar os valores. O presidente também tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou, localizado no bairro Cruzeiro, em Brasília.

Acompanhe ainda: O Papa Francisco defendeu durante a tradicional missa de Natal do Vaticano, o amor “incondicional” e “livre” para com o próximo. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 26. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.