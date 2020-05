Expresso: Bolsonaro e a PF; agressor de enfermeira é identificado; e multa para quem não usar máscara em SP

Um dia após nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, o presidente Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira, 5, interferência no órgão de investigação e se exaltou com jornalistas quando questionado se havia determinado a troca do superintendente do Rio de Janeiro.

E ainda: multa e um ano de detenção para quem não usar máscara em locais públicos em São Paulo. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 05. Clique no player acima.

O presidente Jair Bolsonaro fala com a imprensa no Palácio da Alvorada FOTO GABRIELA BILO/ ESTADAO