Expresso: Bolsonaro e as medidas; enterros sem confirmação de Covid-19; e corte de salários

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 2, que vai enviar uma medida provisória para o Congresso antes de publicar a sanção do auxílio de R$ 600 mensais para trabalhadores informais. O auxílio é uma medida para amenizar os efeitos da pandemia de coronavírus na economia.

E ainda: Governo calcula que 24,5 milhões de trabalhadores terão salário reduzido ou contrato suspenso. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 02. Clique no player acima.

