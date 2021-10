Expresso: Bolsonaro e mais 65 pessoas indiciadas pela CPI da covid

O parecer final do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, Renan Calheiros, apresentado nesta quarta-feira, 20, sugere 68 indiciamentos, incluindo do presidente Jair Bolsonaro, seus três filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, e duas empresas – a Precisa Medicamentos, que tentou importar a vacina Covaxin, e a VTCLog, responsável pela logística do Ministério da Saúde. Após acordo entre os senadores do chamado “G7”, grupo majoritário da comissão, o relatório não acusará o presidente por homicídio qualificado nem por genocídio contra as populações indígenas.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira, 20, em evento na cidade de Russas, no Ceará, o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, como adiantou o Estadão/Broadcast. Em meio à queda de braço entre as alas política e econômica do governo sobre o formato de financiamento do programa para substituir o Bolsa Família, Bolsonaro, no entanto, mesmo sem explicar a origem dos recursos, prometeu que não vai furar o teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à inflação.

E ainda: o Rio de Janeiro se preparando para a volta às aulas presenciais e o risco de falta de combustíveis após a Petrobras anunciar que não fará todas as entregas em novembro. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

