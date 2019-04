‘Expresso’: Bolsonaro e Netanyahu em lua de mel, Dia da Mentira dos políticos e polêmica com VAR

No segundo dia de agenda internacional, em gesto simbólico e sob chuva, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) visitou o muro das lamentações ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Essa é a primeira vez que o líder israelense acompanha um chefe de Estado estrangeiro ao local, que é sagrado para os judeus. Bolsonaro relatou a jornalistas o pedido que fez na oração: “Que Deus olhe pelo Brasil”. A viagem do presidente brasileiro a Israel é um dos destaques do Eldorado Expresso desta segunda-feira, 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. Muitos políticos, inclusive, se manifestaram sobre a data nas redes sociais. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin falam sobre as polêmicas envolvendo o árbitro de vídeo no futebol brasileiro; o evento realizado na sede do Estado sobre estratégias para o combate à corrupção; entre outros assuntos.