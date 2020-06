Expresso: Bolsonaro e o alinhamento entre poderes; Brasil se aproxima de 54 mil mortos; e a aprovação do marco do saneamento

Após semanas de desgastes entre Palácio do Planalto e o Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira, 25, o entendimento e harmonia entre os Poderes como sinalização de “dias melhores”. A declaração ocorreu em cerimônia em Brasília que teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A cerimônia foi marcada também por afagos de Toffoli ao ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), cotado para uma vaga no STF.

