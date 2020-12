Expresso: Bolsonaro e o “finalzinho da pandemia” com alta de casos; e a investigação do primeiro caso de reinfecção por Covid

O Brasil contabilizou nesta quarta-feira, 9, a média móvel de 643 mortos pela covid-19, a maior desde 6 de outubro. Nas últimas 24h, foram 848 novos registros de mortes e 54.203 casos confirmados. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa.

E ainda: a investigação do primeiro caso de reinfecção pela covid no Brasil. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.