‘Expresso’: Bolsonaro e seu amigo Trump, julgamento sobre Coaf e disputa por fundo eleitoral

Jair Bolsonaro garante que não está decepcionado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo aumento das tarifas do aço e do alumínio do Brasil. O chefe do Executivo brasileiro afirmou que “não dá as costas só porque um amigo falou grosso”. Bolsonaro ainda se disse “casado com o vice Hamilton Mourão” ao ser perguntado sobre uma possível chapa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, nas eleições de 2022.

E nesta tarde o Supremo Tribunal Federal decide se dados sigilosos do antigo Coaf podem ser repassados para investigações sem autorização judicial. Confira ainda: a “fome” do Congresso por mais dinheiro do fundo eleitoral e a judoca que levou o filho de três meses ao pódio do campeonato brasileiro da modalidade. Ouça tudo isso muito mais no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 4. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.