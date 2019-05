‘Expresso’: Bolsonaro em Dallas, quebra de sigilo de Flávio e julgamento de Temer no STJ

Acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o presidente da República viaja no fim desta noite para Dallas, nos Estados Unidos, onde ficará até quinta-feira, 16. Jair Bolsonaro (PSL) se encontrará com o ex-presidente americano George W. Bush (2001-2009) e participará de um evento com empresários em Fort Worth, para receber o prêmio de Personalidade do Ano. Já o vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão (PRTB), vai à China no próximo dia 23, em meio a um clima acirrado de guerra comercial entre as duas potências.

Enquanto isso, a Justiça do Rio de Janeiro autoriza a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho mais velho do presidente, e do seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça decide hoje à tarde se Michel Temer continua preso. Serão quatro votos e o ex-presidente só precisa do empate para deixar a prisão. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 14. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

