‘Expresso’: Trégua de Bolsonaro com a imprensa, relatório sobre Trump e Dia do Livro Infantil

Em agenda em São Paulo, Jair Bolsonaro (PSL) saiu em defesa da imprensa e afirmou que ela é essencial para a democracia, em uma sinalização de que deseja uma relação mais amistosa com jornalistas. O discurso conciliador foge do padrão demonstrado desde que o presidente tomou posse, em janeiro, e mesmo quando ainda era candidato ao Palácio do Planalto. Enquanto isso, após aumento no preço do diesel, a Petrobrás apresenta mudanças internas. Jerônimo Antunes renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Nos Estados Unidos, foi divulgado o relatório completo da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. E ainda: Os “causos” inéditos sobre o passado de Monteiro Lobato no Dia Nacional do Livro Infantil. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 18.

