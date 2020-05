Expresso: Bolsonaro em reunião no STF; rodízio radial em SP; e morre atriz vítima de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé nesta quinta-feira, 7, para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal (STF). Acompanhado de ministros e empresários, Bolsonaro se reuniu com o presidente do tribunal, Dias Toffoli, e fez um apelo para que as medidas restritivas nos Estados sejam amenizadas. Ele disse que assinará um decreto para ampliar a quantidade de atividades essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus.

E ainda: morre a atriz Daisy Lúcidi, vítima do coronavírus. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 07. Clique no player acima.

