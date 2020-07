Expresso: Bolsonaro fala sobre educação “horrível” no Brasil; máscaras em áreas públicas; e mulher de Queiroz ainda foragida

Após demitir três ministros da Educação em um ano e meio de governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 2, que a situação da educação brasileira está “horrível”. Em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã, Bolsonaro também disse que “talvez escolha hoje” o novo titular da pasta, que está vaga desde a demissão do professor Carlos Alberto Decotelli, na terça-feira, 30.

E ainda: os recados da mulher de Fabrício Queiroz, que continua foragida. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 02. Clique no player acima.

