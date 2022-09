Expresso: Bolsonaro faz campanha política em Dia da Independência

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, usou seu discurso durante o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para repetir motes de campanha e fazer um ataque velado ao Supremo Tribunal Federal. “A voz do povo é a voz de Deus”, disse Bolsonaro enquanto a multidão de apoiadores vaiava a Suprema Corte brasileira. “Hoje todos sabem que é o Poder Executivo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal”, disse ele. “Todos nós mudamos. Todos nós nos aperfeiçoamos e podemos ser melhores no futuro.”

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recusou o convite, apesar de permanecer em Brasília ao longo da quarta-feira. O Estadão apurou que o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, indicou nos bastidores que não estará presente. Diante dos seguidos ataques a integrantes da Corte, renovados por Bolsonaro nos últimos dias, Fux deixou o compromisso fora da agenda prevista pelo tribunal. A auxiliares, o ministro disse o ato cívico perdeu o caráter institucional e foi politizado.

