Expresso: Bolsonaro muda tom no discurso da Cúpula do Clima e pede ajuda financeira

Em um discurso de quase sete minutos na abertura da cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro procurou desenhar um cenário perfeito da proteção ambiental no Brasil. Como era esperado, exaltou a posição “agroambiental” do Brasil, disse que o País é um dos que menos contribuiram para as emissões de gases de efeito estufa e pediu recursos internacionais para avançar em programas que combatam as mudanças climáticas.

E ainda: as previsões de produção de vacinas contra a covid no Brasil. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

