Expresso: Bolsonaro muda tom sobre tratamento precoce; e pressão pelo impeachment do presidente aumenta

Após meses defendendo tratamentos sem eficácia comprovada contra covid-19, Bolsonaro admitiu não haver qualquer medicamento atestado para combater a doença. Ele ainda elogiou a posição do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre a independência dos médicos para prescrever remédios ao paciente. A entidade é alvo de críticas de especialistas por não proibir que os profissionais receitem medicamentos sem eficácia comprovada.

E ainda: líderes religiosos na pressão pelo impeachment de Bolsonaro. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

