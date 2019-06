‘Expresso’: Bolsonaro na Marcha, tensão Estados Unidos e Irã e o drama argentino

Pela primeira vez, um presidente da República irá à Marcha para Jesus, que ocorre em São Paulo. A ideia da participação de Jair Bolsonaro no evento é uma oportunidade para que ele se conecte com o segmento e reforce o compromisso de campanha com a defesa dos valores cristãos. Há previsão de que o presidente assista a uma das apresentações gospel previstas para o dia e faça um discurso ao público.

A tensão cresce no Golfo Pérsico, após um drone dos Estados Unidos ter sido abatido pelo sistema de defesa do Irã. O governo de Teerã afirma que o equipamento invadiu o espaço aéreo do país. Os americanos negam. O mais novo incidente vem na esteira de ataques a dois navios petroleiros no Golfo de Omã na semana passada.

Enquanto isso, no futebol, nosso hermanos argentinos passam por um momento delicado dentro da Copa América. Com apenas um ponto em duas partidas, o time de Messi e companhia é o último colocado do grupo e precisa de uma vitória contra o Catar para sonhar com a vaga na próxima fase do torneio.

