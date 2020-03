Expresso: Bolsonaro negativo para Covid-19; recuperação na economia; e Disney fechada

O presidente Jair Bolsonaro informou pela sua página oficial no Facebook que exame realizado no Hospital das Forças Armadas atestou negativo para o novo coronavírus. Mais cedo, a emissora de TV americana Fox News informou que um primeiro exame do presidente teria dado positivo, creditando a informação ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

E ainda: O parque de diversões Disneylândia, um dos mais populares da Califórnia, fechará suas portas ao público. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 13. Clique no player acima.

