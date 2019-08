‘Expresso’: Bolsonaro no Piauí, Votação da reforma da Previdência e operação policial no Rio de Janeiro

Em sua terceira ida ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Piauí para inaugurar escola militarizada batizada com o seu nome e discursou reforçando sua agenda. A reforma da Previdência, que deve ser concluída em votação no dia 2 de outubro, começou a ser discutida hoje pelos líderes do Senado. Segundo calendário definido em reunião, o primeiro turno da votação vai acontecer no dia 18 de setembro.

Uma operação do Bope, na Mangueira, morro da zona norte do Rio, provocou intensa troca de tiros com traficantes da favela. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 14. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

