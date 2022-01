Expresso: Bolsonaro novamente internado por obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na madrugada desta segunda-feira, em São Paulo, e seguiu em direção ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital, para avaliar quadro de obstrução intestinal e a necessidade de nova cirurgia. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente sentiu desconforto abdominal e passa bem. A equipe médica classificou o estado de saúde do presidente como “estável”, informou que ele está já em tratamento e que não há previsão de alta.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que as vacinas pediátricas contra a covid-19 chegarão na segunda quinzena de janeiro. A partir daí, disse, os imunizantes começarão a ser distribuídos. “Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas (para crianças) começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído”, afirmou Queiroga.

E ainda: a recomendação da Anvisa para a suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil e o aumento da tarifa de ônibus em cidades da Grande São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

