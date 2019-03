‘Expresso’: Bolsonaro pede trégua, PSL se une pela reforma e Maia discute pacote com Moro

Em tentativa de trégua, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta manhã que a crise com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é “página virada” e comparou o episódio a uma “chuva de verão”. Ele fez as afirmações depois de receber a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar, na capital federal. Maia era um dos homenageados, mas não compareceu ao evento. O deputado, porém, recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, num café da manhã na residência oficial da Presidência da Câmara, para aparar arestas e prometer celeridade à tramitação do pacote anticrime na Casa. Enquanto isso, a bancada do PSL, partido de Bolsonaro, finalmente resolveu fechar questão em apoio à reforma da Previdência. Clique no player abaixo para ouvir o Eldorado Expresso desta quinta-feira, 28.

Ainda neste programa, os apresentadores Carolina Ercolin e Haisem Abaki destacam as datas das semifinais do Campeonato Paulista; o selo em homenagem ao cantor e compositor Renato Russo, que teria completado 59 anos ontem; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

