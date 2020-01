Expresso: Bolsonaro pensa em novo Ministério, Brasil no ranking da corrupção e estreia o filme 1917

O presidente Jair Bolsonaro iniciou um movimento que pode enfraquecer o Ministério da Justiça e Segurança Pública e reduzir o papel do ministro Sérgio Moro no governo. Ele admite contrariar o ex-juiz, retirando da pasta as políticas de combate à criminalidade, uma das principais atribuições da área e a que reúne resultados positivos até aqui.

E ainda: apontado como um dos favoritos ao Oscar, o filme ‘1917’ mistura fatos reais da Primeira Guerra Mundial e ficção. O próprio diretor Sam Mendes afirma que se baseou numa história sem muito detalhes que ouviu na infância contada pelo avô, o ex-combatente pelas forças britânicas Alfred Mendes. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 23. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.