Expresso: Bolsonaro pode aceitar ajuda do G-7, índios apagam fogo e vaga na semifinal da Libertadores

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje de manhã que pode reconsiderar a ajuda emergencial do G-7, caso o presidente da França, Emmanuel Macron, retire “insultos” contra ele. Além disso, repórteres do Estadão acompanham o fogo que ainda se espalha e o trabalho de equipes do Ibama que contam com o auxílios de índios para apagar as chamas.

No esporte, decisão entre Palmeiras e Grêmio por uma vaga na semifinal da Libertadores. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expressodesta terça-feira, 27. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

