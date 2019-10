‘Expresso’: Bolsonaro pode deixar o PSL, Caixa anuncia boa notícia no setor imobiliário e Prêmio Nobel de Física

O presidente Jair Bolsonaro deu indícios hoje de que pode deixar o PSL, sigla pela qual se elegeu no ano passado. Ao ser abordado por um apoiador na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, pediu a ele que “esquecesse” o partido e afirmou que o presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar, “está queimado para caramba”.

E ainda: Caixa Econômica Federal anunciou a redução dos juros do financiamento imobiliário em até um ponto porcentual a partir da próxima segunda-feira. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 7. Clique no player acima.

