Expresso: Bolsonaro pode se tornar inelegível por ações no STF

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira uma série de novos ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. Ao reiterar o endosso ao voto impresso a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não vai atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE, mas que tem uma “luta” contra Barroso. Na noite de segunda-feira, o TSE decidiu, por unanimidade, determinar duas medidas contra o presidente por declarações falsas de fraude no sistema atual de votação, que é eletrônico, e ameaças às eleições de 2022. O desfecho dessas apurações pode levar à impugnação de eventual registro de candidatura à reeleição ou até mesmo inelegibilidade de Bolsonaro.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o governo não tem capacidade para o pagamento dos precatórios, valores devidos a empresas e pessoas físicas após sentença definitiva na Justiça, programados para 2022. Mas, segundo ele, propor o parcelamento de parte dessas dívidas em até 10 anos não é um calote. “Devo, não nego; pagarei assim que puder”, afirmou.

E mais: Grande dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio – Brasil leva ouro na vela e medalhas de bronze no atletismo e no boxe. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

