Expresso: Bolsonaro pode ter celular apreendido; estudo mostra que cloroquina aumenta o risco de morte; e Olímpiada de Tóquio ameaçada

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria Geral da República (PGR) três notícias-crime apresentadas no final de abril por políticos e partidos de oposição sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Os pedidos foram feitos pela deputada federal Gleisi Hoffman e pelo governador da Bahia, Rui Costa, ambos do PT, e pelas bancadas do PDT, PSB E PV.

E ainda: Olimpíada de Tóquio é ameaçada de cancelamento depois de ser adiada para o ano que vem. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 22. Clique no player acima.

