Expresso: Bolsonaro pressionado em ministérios e vacinação; e os aniversariantes do dia: Rádio Eldorado e Estadão

Pressionado a dar respostas na economia e a iniciar de uma vez a vacinação contra a covid-19 no País, o presidente Jair Bolsonaro começa o segundo tempo de seu mandato com a expectativa de tirar do papel uma reforma ministerial. Especulada há meses, a mudança é aguardada por aliados que passaram a integrar a base do governo no Congresso e cobram espaço no Executivo. Segundo auxiliares, os próximos dois anos são fundamentais para Bolsonaro pavimentar seu caminho à reeleição em 2022.

E ainda: os 146 anos do Estadão e 63 anos da Rádio Eldorado. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 04, no “Eldorado Expresso”.

