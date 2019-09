Expresso: Bolsonaro quer flexibilizar o teto de gastos, governo anuncia escolas cívico-militares e Mano Menezes estreia no Palmeiras

Um dia depois de indicar que poderia apoiar a proposta de flexibilização da regra que impede o aumento das despesas acima da inflação, Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que é preciso preservar o teto de gastos. E ainda, o governo anuncia um projeto para a implantação de 54 escolas cívico-militares por ano até 2023.

Mano Menezes estreia esse fim de semana pelo Palmeiras e promete de entregar “de corpo e alma” ao clube. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 05. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

