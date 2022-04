Expresso: Bolsonaro reafirma que o perdão ao deputado Daniel Silveira será cumprido

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou nesta segunda-feira, 25, que o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) – menos de 24 horas após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – será cumprido.

A afirmação foi feita na cerimônia de abertura da 27ª Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

No discurso, Bolsonaro chamou de inocente o aliado condenado por 10 votos a 1 pelo Supremo Tribunal Federal por incitar a violência contra ministros do STF.

Os ministros da Defesa e da Secretaria-Geral da Presidência, que são generais, reagem às declarações do ministro do STF Luís Roberto Barroso sobre o uso das Forças Armadas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro.

E ainda: os desafios de Emmanuel Macron após a reeleição na França e o alerta da Rússia para que os Estados Unidos deixem de fornecer armas para a Ucrânia.