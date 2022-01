Expresso: Bolsonaro reclama de ‘uso político’ da facada de 2018

Após passar três dias internado devido a uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta quarta-feira. Ao ser liberado, o chefe do Executivo participou de coletiva de imprensa junto com a equipe médica que o atendeu. Em sua fala, o presidente afirmou esperar que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre a facada da qual foi vítima na campanha de 2018, em Juiz de Fora (MG) e citou o ‘uso político’ do atentado para criticar os adversários.

A Prefeitura de São Paulo deve tomar uma decisão sobre a realização do carnaval de rua da cidade de 2022 até amanhã. A gestão municipal havia afirmado que a decisão sobre o evento aconteceria até o dia 10 de janeiro, mas os recentes cancelamos das festividades no Rio de Janeiro e na Bahia levaram a gestão municipal a adiantar a discussão na cidade.

E mais: Os avanços da ciência para um novo ‘mapa da vida’ e o imbróglio jurídico do “Bebê do Nirvana”, que estampa um dos discos mais emblemáticos da história do rock. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

