Expresso: Bolsonaro reconhece que isolamento social retardou o contágio do vírus; e a volta dos campeonatos Paulista e Brasileiro

Em isolamento em casa após contrair o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira, 8, “estar muito bem”. Em postagem em suas redes sociais, ele atribui a ausência de sintomas mais graves da doença ao uso da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19. Bolsonaro tem 65 anos e faz parte do grupo de risco.

E ainda: o governador de São Paulo, João Dória, anuncia data de retorno para campeonatos Paulista e Brasileiro. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 08. Clique no player acima.

