Expresso: Bolsonaro recua no Ministério da Segurança e nega que haverá maior taxação sobre bebidas alcoólicas; São Paulo faz 466 anos

O presidente Jair Bolsonaro decidiu recuar de desmembrar o ministério comandado por Sérgio Moro depois de receber uma enxurrada de críticas no celular, enquanto estava a caminho da Índia, onde faz visita oficial. Em outro gesto, Bolsonaro pediu ao presidente em exercício que chamasse Moro ao Planalto para acalmar os ânimos. Moro esteve lá na manhã de sexta-feira e saiu sem falar com a imprensa.

E ainda: a Prefeitura de São Paulo promove mais de 300 atrações gratuitas para celebrar o aniversário de 466 anos da cidade, incluindo shows na região central e em diferentes bairros. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 24. Clique no player acima.

