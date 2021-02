Expresso: Bolsonaro sugere ICMS fixo; e a reclassificação do Plano São Paulo

Em busca de uma solução para a insatisfação dos caminhoneiros com o custo do diesel, o presidente Jair Bolsonaro convocou coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 5, para fazer a mesma promessa de um ano atrás de que o governo avalia enviar um projeto para estabelecer um valor fixo de ICMS sobre combustíveis para dar mais previsibilidade aos motoristas.

E ainda: a reclassificação do Plano São Paulo avança 10 regiões do estado. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

