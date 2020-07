Expresso: Bolsonaro testa positivo para Covid-19; embaixador americano fará teste para coronavírus; e Dória x Futebol

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que contraiu o novo coronavírus. O resultado foi confirmado após o chefe do Planalto ter apresentado febre no dia anterior e feito um exame para detectar a covid-19.

E ainda: a resistência do governador João Doria à volta do futebol. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 07. Clique no player acima.

