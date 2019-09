‘Expresso’: Bolsonaro vai à ONU, detalhes do ‘gabinete do ódio’ e convocação da seleção

Jair Bolsonaro (PSL) passa por exames médicos e é liberado para ir à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, na semana que vem. Ainda no noticiário do Palácio do Planalto, um núcleo conhecido como “gabinete do ódio” cuida das mídias digitais do governo e coloca em lados opostos dois filhos do presidente. E confira também: as quatro novidades do técnico Tite na convocação da seleção brasileira e o livro de memórias que celebra os 90 anos da atriz Fernanda Montenegro. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 20. Clique no player abaixo.

