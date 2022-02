Expresso: Bolsonaro vai a Petrópolis e prevê apoio financeiro à cidade

A quantidade de chuva que caiu em Petrópolis na terça-feira, 15, foi a maior registrada na cidade em 24 horas em 90 anos, ou seja, desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somada a uma ação ainda insuficiente em áreas de risco, como dizem especialistas e autoridades, a tempestade causou a morte de pelo menos 122 pessoas. Outras 24 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda há buscas na região e alerta climatológico.

A Rússia vai fazer exercícios em massa de suas forças nucleares em meio a crescentes tensões com o Ocidente por causa da crise na fronteira do país com a Ucrânia. Com as tensões já em seu nível mais alto desde a Guerra Fria, os militares russos anunciaram que o presidente Vladimir Putin vai monitorar um exercício abrangente das forças nucleares do país no sábado, que envolverá vários lançamentos de mísseis – um lembrete do poder nuclear do país em meio ao confronto com o Ocidente.

E ainda: mais um arrastão na porta de uma escola do Morumbi, em São Paulo, e o recorde de divórcios no Brasil na pandemia. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

