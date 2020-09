Expresso: Bolsonaro ‘veta’ Renda Brasil; Ideb mostra avanço no ensino; e Messi e Cristiano Ronaldo empatam salário

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 15, que merece “cartão vermelho” quem sugere congelar aposentadorias. Ele também enterrou de vez o programa Renda Brasil, que nem chegou a ser anunciado, mas estava em formulação para ser o substituto do Bolsa Família.

E ainda: Messi empata com Cristiano Ronaldo e também se torna bi…lionário. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

