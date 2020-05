Expresso: Bolsonaro visita a PGR; militares no Ministério da Saúde; e colapso no sistema de saúde

Alvo de um inquérito que apura suspeita de interferência na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita inesperada na manhã desta segunda-feira, 25, à Procuradoria-Geral da República. O encontro ocorreu logo após a posse do subprocurador Carlos Alberto Vilhena no cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão.

E ainda: o risco de colapso na saúde em cinco estados por causa da pandemia. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 25. Clique no player acima.

