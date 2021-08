Expresso: Bolsonaro volta a colocar em xeque a segurança das eleições

Novo parecer do projeto de Imposto de Renda faz mais modificações e diminui a desoneração prevista com a queda da alíquota do Imposto de Renda das empresas. Essa foi a forma que o relator do projeto, Celso Sabino, encontrou para enfrentar as resistências de governadores e prefeitos, que temiam queda de arrecadação do IR, tributo que é compartilhado pela União com Estados e Municípios. O projeto vai à votação na tarde desta quarta-feira, 11, no plenário da Câmara. Pelo novo parecer, a alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) em 2023 ficará em 15,5%. Se a proposta for aprovada, haverá um recuo de 9,5 pontos porcentuais na alíquota do IRPJ entre 2022 e 2023.

Um dia após ser derrotado em votação da Proposta de Emenda à Constituição do voto impresso no plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em xeque a segurança das eleições de 2022, sob o argumento de que o resultado da votação de ontem indicaria desconfiança de parte do parlamento sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. “Hoje em dia sinalizamos para uma eleição, não que está dividida, mas que não vai se confiar nos resultados da apuração”, disse o presidente a apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, 11.

E mais: Cidade de São Paulo terá “Virada da Imunização” e a consolidação de um dos casais mais shippados dos anos 90. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

