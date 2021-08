Expresso: Bolsonaro volta a falar em impeachment de ministros do STF

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que vai pedir o impeachment de ministros do STF e, em reação, o Senado indica que vai atrasar a indicação de André Mendonça para a Corte.

Apesar da mobilização de líderes do Centrão e aliados do governo de tentar demover o presidente da ideia, Bolsonaro confirmou, em entrevista na manhã desta terça-feira, que vai entregar o pedido de impeachment ao Congresso. Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, avisou que não dará andamento a nenhum processo contra magistrados do Supremo e líderes do Senado também descartaram essa possibilidade. Além disso, Pacheco resolveu atrasar a tramitação da escolha de André Mendonça para o STF, enviada ao Senado por Bolsonaro em 13 de julho.

E mais: O fim das restrições ao comércio em São Paulo e a fuga desesperada de afegãos em aviões superlotados. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

