Expresso: Bolsonaro x STF; inquérito das Fake News; e atualização dos números da pandemia no Brasil

Após afirmar ontem que tomará “medidas legais” para proteger a Constituição, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quarta-feira, 17, que considera ter havido “abusos” na ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário de dez deputados e um senador aliado ao seu governo. Em seguida, afirmou que “está chegando a hora de colocar tudo em seu devido lugar”, sem explicar ao que se referia.

E ainda: os dados atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 17. Clique no player acima.

