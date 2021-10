Expresso: Brasil atinge 600 mil mortos pela covid-19

O Brasil chega à marca de 600 mil mortos por covid-19. Com os 451 óbitos registrados na quinta-feira, o total de vítimas chegou a 599.865 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em sete dias foi de 438, a menor desde o dia 13 de novembro e a primeira a indicar queda após 12 dias de estabilidade. Para o ano que vem, o Ministério da Saúde pretende priorizar a compra de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, que já têm registro definitivo na Anvisa. A meta é garantir de 100 a 150 milhões de doses de cada imunizante.

O Ministério Público Federal em São Paulo abriu um inquérito civil para apurar a conduta do Conselho Federal de Medicina diante do chamado ‘tratamento precoce’ contra a covid-19 – o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ao justificar as investigações, a procuradora Ana Leticia Absy registrou que há ‘indicativos de uma atuação possivelmente irregular’ do órgão.

E ainda: a suspeita de venda de emendas de quatro parlamentares em troca de propina e mais um aumento da gasolina e do gás de cozinha no país que já tem inflação de 10% em 12 meses. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.

