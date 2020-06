Expresso: Brasil atingindo a marca de 1 milhão de casos de coronavírus; e Weintraub querendo sair do país

No momento em que o Brasil chega perto de alcançar 1 milhão de casos do novo coronavírus, o Ministério da Saúde divulgou orientações para a “retomada segura das atividades e o convívio social seguro”. Publicada nesta sexta-feira, 19, no Diário Oficial da União, a portaria, no entanto, reconhece que cabe às autoridades locais avaliar o cenário epidemiológico para afrouxar ou não restrições contra a covid-19.

E ainda: Abraham Weintraub querendo deixar o Brasil rapidinho. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 19. Clique no player acima.

