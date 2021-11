Expresso: Brasil cortará 50% das emissões de carbono até 2030, diz governo na COP 26

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciaram aumento da meta climática do País em discursos transmitidos no pavilhão do Brasil na Conferência do Clima (COP-26), em Glasgow. Segundo o anúncio do governo federal, a nova previsão é cortar 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 – antes, esse patamar era de 43%. O governo federal tem sofrido pressão internacional para melhorar seus compromissos contra o aquecimento global após uma revisão que deixou menos ambiciosos os compromissos climáticos do País.

O mundo atingiu nesta segunda-feira a marca de 5 milhões de mortes confirmadas pela Covid, doença que continua fazendo vítimas quase dois anos após o primeiro caso ser registrado em Wuhan, na China. A contagem é da Universidade Johns Hopkins. Por causa da subnotificação de casos e óbitos em diversos países, o número real de vítimas da doença pode ser ainda maior. O Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid registradas no período, com mais de 607 mil vítimas, ainda segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos lideram o ranking com mais de 745 mil óbitos.

E mais: As mortes de bombeiros durante treinamento e o adeus ao maior pianista brasileiro, Nelson Freire. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.

