Expresso: Brasil negocia doação de testes ao Haiti; e a volta às aulas presenciais em São Paulo

O Ministério da Saúde tenta doar parte dos cerca de 5 milhões de testes para detecção da covid encalhados em um armazém federal e que vencem a partir de abril. Num esforço de reduzir o estoque e evitar mais desgaste à imagem do general Eduardo Pazuello, chefe da pasta, o governo pretende entregar ao Haiti um 1 milhão desses exames. Outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e Santas Casas, que devem recusar.

E ainda: a volta às aulas presenciais em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.

